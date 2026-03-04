Tamponamento sulla strada di San Zio a Cerreto Guidi, due persone in ospedale

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Cerreto Guidi, sulla via di San Zio. Intorno alle ore 14.30 un'auto ha tamponato un altro mezzo che era fermo. La persona a bordo del mezzo tamponato, un 44enne, ha riportato un colpo di frusta ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Empoli. Ferita lievemente anche la persona alla guida dell'altro mezzo, che è stata trasportata in codice verde al San Giuseppe. Sul posto, oltre ai sanitari, anche la polizia municipale.

Si tratta del secondo incidente a Cerreto Guidi in meno di un giorno: ieri sera, nei pressi della rotonda di bassa non molto lontana dalla strada di San Zio, una donna è stata investita da un'auto riportando ferite gravissime.