Truffe agli anziani, incontro pubblico a Fucecchio con i Carabinieri

Sabato 7 marzo alle 9.30 l’amministrazione comunale di Fucecchio, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, promuove nella sala consiliare un incontro pubblico dedicato alla tutela degli anziani e alla prevenzione delle truffe, un fenomeno purtroppo sempre più diffuso e che colpisce in modo particolare le fasce più fragili della popolazione. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini, fornendo strumenti concreti per riconoscere i tentativi di raggiro e per sapere come comportarsi in caso di situazioni sospette.

Le truffe agli anziani possono assumere molte forme: finti tecnici, sedicenti appartenenti alle forze dell’ordine, telefonate ingannevoli o richieste di denaro con pretesti urgenti. Conoscere questi meccanismi è il primo passo per difendersi. Durante l’incontro interverranno rappresentanti dell’amministrazione comunale e dell’Arma dei Carabinieri, che illustreranno le modalità più comuni con cui vengono messe in atto le truffe e forniranno consigli pratici su come evitarle, su come verificare l’identità delle persone che si presentano alla porta e su quali comportamenti adottare per non cadere vittima di raggiri.

Sarà inoltre un’importante occasione di dialogo con i cittadini, che potranno porre domande, raccontare eventuali esperienze e ricevere indicazioni utili su come segnalare situazioni sospette e su come rivolgersi correttamente alle autorità competenti. L’incontro si terrà sabato 7 marzo alle 9.30 nella sala consiliare del Comune di Fucecchio in piazza Amendola. La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza, con un invito particolare rivolto alle persone anziane e ai loro familiari, affinché possano acquisire maggiore consapevolezza e strumenti utili per proteggersi.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Fucecchio

Notizie correlate