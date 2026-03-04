Unifi, laurea magistrale honoris causa al presidente Sergio Mattarella

L’Università di Firenze conferisce al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la laurea magistrale honoris causa in Politica, Istituzioni e Mercato.

La cerimonia, a invito, si inserisce nell’ambito delle celebrazioni dei 150 anni della Scuola di Scienze politiche “Cesare Alfieri” e si svolgerà martedì 10 marzo al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (ore 11, piazza Vittorio Gui, 1 Firenze).

L’evento sarà aperto dal saluto della rettrice Alessandra Petrucci, cui seguiranno gli interventi del direttore del Dipartimento di Scienze politiche e sociali Alessandro Chiaramonte e del presidente della Scuola di Scienze politiche “Cesare Alfieri” Andrea Lippi. La presidente del corso di laurea in Politica, Istituzioni e Mercato Maria Grazia Pazienza pronuncerà la laudatio.

Il titolo sarà conferito dalla rettrice Alessandra Petrucci che darà lettura della motivazione.

Al termine della cerimonia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella terrà una lectio magistralis.

L’evento sarà trasmesso in diretta videostreaming su www.unifi.it