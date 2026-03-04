UniSi, aperte iscrizioni ai master in 'Divulgazione Scientifica' e 'Medical Writer in area regolatoria'

In partenza la quinta edizione del master di primo livello dell'Università di Siena in “Divulgazione scientifica”, aperto a laureati di tutte le discipline e la terza edizione del master di secondo livello per “Medical writer in area regolatoria”, aperto ai laureati magistrali o con laurea specialistica in discipline scientifiche. Il termine delle iscrizioni è fissato al 16 marzo 2026.

Il divulgatore scientifico gioca un ruolo rilevante nella percezione dei fenomeni da parte del pubblico e il corso di studi post-laurea di primo livello in “Divulgazione scientifica” si propone di fornire gli strumenti necessari per intraprendere questa professione. Le lezioni del master avranno cadenza mensile ed inizieranno ad aprile 2026 per terminare ad aprile 2027. La modalità di fruizione è mista: la maggior parte dei moduli saranno a distanza, i moduli pratici saranno erogati in presenza. Tra le principali competenze che verranno acquisite ci saranno: public speaking, comunicazione e nuove tecnologie - social media, webdoc, podcast -, divulgazione tramite realtà virtuale, intelligenza artificiale, elaborazione dei testi, analisi delle fonti, analisi dei big data, comunicazione scientifica per ragazzi, alfabetizzazione mediale, AI e comunicazione, il gioco come strumento di divulgazione. Non solo teoria, ma anche un percorso altamente pratico: tramite esercitazioni gli studenti gireranno un podcast, faranno realtà virtuale, impareranno a usare i software per le illustrazioni scientifiche, simuleranno interviste. Il master si avvale di un corpo docente altamente qualificato costituito da docenti dell’Università di Siena e di altri atenei e da professionisti della divulgazione scientifica.

Il master di secondo livello “Medical writer in area regolatoria” si pone l’obiettivo di colmare il divario formativo tra università ed aziende, nel settore dell’industria del settore sanitario, fornendo ai partecipanti gli strumenti necessari per potersi proporre in maniera competitiva nel mondo del lavoro. In un ambiente concorrenziale come quello dell’industria healthcare, la competenza degli esperti che lavorano nel settore regolatorio è di notevole importanza economica per le aziende che si avvalgono di esperti interni o di liberi professionisti qualificati.

Le lezioni del master avranno cadenza mensile ed inizieranno ad aprile 2026 per terminare a marzo 2027. La modalità di fruizione del master è mista: le lezioni teoriche saranno a distanza, le esercitazioni pratiche saranno erogate in presenza. In questa edizione è prevista l'introduzione di lezioni specifiche dedicate alle soft skills e alla creazione di un curriculum vitae di successo. Il master sarà articolato in moduli che copriranno i principali aspetti dell'area regolatoria: dispositivi medici ed in vitro diagnostics, settore farmaceutico e vaccini, farmaco veterinario, cosmetico, pediatrico, farmaci orfani e terapie avanzate, AI-based medical devices.

Sono previsti stage presso: Evnia, GSK, DIESSE, NTC Pharma srl, Plasmalife, Diatech, EMWA.

L'elenco completo dei docenti e dei partner è pubblicato sul sito: medical-writer.unisi.it.

I master sono coordinati dalle dottoresse Claudia Ricci e Silvia Cantara del dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Neuroscienze dell’Ateneo.

Maggiori informazioni sono disponibili al sito di Ateneo dedicato ai master: https://gemas.unisi.it/app/rr/pubblico/elenco_proposte/0/

Fonte: Università di Siena

