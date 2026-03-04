Vinci-Amboise, associazioni e giovani celebrano il gemellaggio fra le città 'leonardiane'

Rinsaldare i rapporti di scambio culturale tra l’origine e la fine della vita di Leonardo: Vinci e Amboise ritornano insieme nella settimana che precede la Pasqua con una visita guidata che porterà le associazioni vinciane e i loro iscritti nella cittadina francese, che ospita i resti del Genio.

L’iniziativa è curata e organizzata dalla Consulta dei giovani di Vinci insieme all’amministrazione comunale e mira a continuare quel rapporto di gemellaggio costituito ufficialmente il 15 aprile 1978 tra i due paesi. Gli iscritti alle associazioni del territorio vinciano, se interessati a partecipare, possono contattare la propria associazione di riferimento o scrivere una mail a consultagiovanile@comune.vinci.fi.it.

“Il legame tra Vinci e Amboise rappresenta uno dei rapporti internazionali più significativi per la nostra comunità – spiega Daniele Vanni, sindaco di Vinci, che farà parte della delegazione in Francia.

Siamo ormai vicini a celebrare i cinquant’anni del gemellaggio, un traguardo importante che vogliamo preparare con un percorso fatto di incontri, scambi e occasioni concrete di partecipazione. Questa visita si inserisce proprio in questo cammino di avvicinamento all’anniversario: non è solo un viaggio, ma un momento di crescita per i nostri giovani e un’opportunità per rafforzare un’amicizia che, dal 1978, unisce le nostre città nel segno di Leonardo da Vinci. Investire sulle nuove generazioni significa dare futuro a questo gemellaggio e renderlo ancora più vivo e attuale”.

Il programma che coinvolgerà i partecipanti è ricco e per certi versi suggestivo: dopo la partenza in bus da Vinci la sera del 1° aprile, la mattina dopo la comitiva sarà accolta ad Amboise con una colazione di benvenuto, mentre a pranzo i giovani della Consulta verranno ospitati a pranzare nella mensa del liceo Léonard da Vinci per confrontarsi co i pari età francesi in momenti di discussione e condivisione.

Nel pomeriggio, dopo la visita in città e del suo museo, il Comune di Amboise riceverà ufficialmente l’intero gruppo vinciano.

La sera sono previsti laboratori artistici al Centro Culturale MJC.

Venerdì 3 aprile il programma prevede la visita a una scuola superiore di viticoltura e alla rispettiva cantina, mentre il pomeriggio sarà dedicato alla visita del castello di Clos Lucé e quindi alla tomba del Genio.

Sabato 4 aprile è prevista la visita al mercato di Loches, a circa 30 chilometri da Amboise, mentre domenica 5 aprile la comitiva vinciana farà rientro a casa.

Supporto fondamentale alla riuscita del progetto è dato dal Comitato del Gemellaggio Vinci-Amboise, attivo nella cittadina francese, nonché dall’amministrazione comunale della Ville d’Amboise.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa