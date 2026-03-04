A Vinci bollini e attestati ai commercianti formati contro la violenza sulle donne

Venerdì 6 marzo 2026 (alle 21.15 a Villa Reghini, nella frazione di Sovigliana) verranno consegnati ai commercianti vinciani i bollini da apporre in negozio e gli attestati di partecipazione relativi al percorso formativo svolto nel novembre 2025 sui segnali indicatori della violenza sulle donne, nell’ambito del progetto "Riconoscere per prevenire", che prevedeva due serate formative rivolte alle aziende ed esercizi commerciali del territorio per imparare a riconoscere i segnali della violenza.

Il progetto è stato curato dalla Consulta delle donne di Vinci e il Centro Aiuto Donna Lilith, con la collaborazione della Confartigianato di Firenze, della Confcommercio Firenze e Arezzo, la CNA Firenze Area Metropolitana e dei Centri Commerciali Naturali Vincincentro e Le Vie di Spicchio e Sovigliana.

A novembre, a ridosso del 25, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, sono stati infatti organizzati due incontri, il 24 in Biblioteca Leonardiana e il 26 all’Hotel Da Vinci, con l’intervento di psicologhe e avvocate per aiutare gli esercenti a riconoscere le richieste di aiuto più o meno esplicite.

Venerdì 6 la serata di consegna degli attestati sancisce l’inizio degli incontri che l’amministrazione comunale ha organizzato nel mese di marzo per celebrare la Giornata internazionale della donna.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Vinci