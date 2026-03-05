Abusi sessuali su pazienti, arrestato osteopata 67enne nel Pistoiese

Un osteopata di 67 anni, residente nel Pistoiese, è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere con l’accusa di violenza sessuale, anche nei confronti di una minorenne.

L’arresto è avvenuto a Pescia, in provincia di Pistoia, al termine di un’indagine avviata dopo la denuncia di una diciassettenne che avrebbe segnalato presunte molestie subite durante una seduta.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il professionista avrebbe compiuto abusi sessuali durante trattamenti osteopatici ai danni di più pazienti. Gli accertamenti successivi avrebbero fatto emergere ulteriori episodi: altre donne, riferisce la polizia, avrebbero “deciso di rompere il muro del silenzio raccontando quanto avrebbero subito”.

Le dichiarazioni raccolte sarebbero risultate coerenti tra loro, delineando “l'evidenza del carattere reiterato delle gravi condotte che avrebbero colpito più vittime”. Sulla base degli elementi acquisiti, l’Autorità giudiziaria è stata informata e ha disposto l’ordinanza di custodia cautelare, eseguita immediatamente dagli agenti.

Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità.