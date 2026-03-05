Cade da impalcatura a Lucca, 36enne in codice rosso

Un lavoratore di 36 anni è rimasto ferito dopo essere caduto da un’impalcatura di circa due metri in una ditta di imballaggi a Vicopelago, frazione di Lucca.

L’allarme è scattato intorno alle 16.25 e l’uomo, che ha riportato un trauma cranico ma è rimasto cosciente, è stato trasportato con elisoccorso Pegaso 3 in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa.

Sul posto sono intervenuti la Misericordia di Lucca, i carabinieri e il personale della medicina del lavoro dell’Asl Toscana nord ovest per i rilievi e l’assistenza.

Notizie correlate