Calcio Uisp, la squadra empolese esce dalla competizione regionale

La selezione di calcio a 11 Uisp esce sconfitta 3-0 dal match con la rappresentativa di Arezzo Bianco e abbandona la competizione regionale. Sull'impianto fiorentino "La Trave", gli uomini di mister Alano Galligani vanno sotto nel primo tempo in virtù del gol aretino di Simone Gori. Nella ripresa gli empolesi provano a reagire con l'ingresso di Edoardo Larini e Lorenzo Nicodemo ma la compagine in casacca bianca, guidata da mister Sandroni, non si scompone. Segnano ancora Setti e Gori per il 3-0 che punisce con eccessiva severità capitan Ramundo e soci. Va avanti Arezzo Bianco che attende l'esito della seconda semifinale tra Arezzo Amaranto e Prato, in programma il prossimo 18 marzo, per conoscere il nome della sfidante per la conquista del trofeo regionale.

Serata amara per la rappresentativa empolese campione uscente che, nel 2025, aveva conquistato il suo ultimo titolo regionale, il quarto della gestione Galligani, superando ai rigori Prato nella finale disputata lo scorso maggio a Monsummano Terme. Questo l'undici empolese sceso in campo a Firenze nella semifinale con Arezzo Bianco: Viti, Razzanelli, Fattori, D'Alessandro, Nelli, Mona, Gabbrielli, Bulgarelli, Boldrini, Ramundo, Buhne. Nel corso della ripresa sono subentrati Larini, Nicodemo e Riccobono.

Fonte: Calcio Uisp Empoli Valdelsa

