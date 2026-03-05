Centro di Formazione Cultura Musicale: presentazione del libro 'Canto su Movimento - Il Metodo'

Attualità
Condividi su:
Leggi su mobile

Sabato 14 marzo alle ore 17.30, presso il CFCM – Centro Formazione Cultura Musicale di Sovigliana (Vinci), si terrà la presentazione del libro 'Canto su Movimento - Il Metodo' di Bruna Vietri, insegnante di canto con oltre venticinque anni di esperienza nella didattica vocale.

Il volume presenta CantoSuMovimento®, un metodo che integra tecnica vocale, respirazione e movimento corporeo, sviluppato nel corso di molti anni di insegnamento e ricerca artistica e vocale.
L’idea alla base del metodo è che la voce non sia soltanto un fenomeno tecnico ma un processo corporeo complesso, in cui respiro, postura e gesto contribuiscono alla qualità del suono.

Durante l'incontro l'autrice racconterà il percorso che ha portato alla nascita del metodo e proporrà brevi dimostrazioni pratiche.

L'evento è a ingresso libero ed è rivolto a cantanti, musicisti, insegnanti, attori e a tutti coloro che desiderano approfondire il rapporto tra voce, corpo e movimento.

Consigliato un abbigliamento comodo.

Locandina Presentazione Cfcm

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Firenze
Sanità
4 Marzo 2026

Alopecia grave pediatrica, al Meyer trattati con successo i primi pazienti con un farmaco biologico

La Dermatologia del Meyer sta trattando con successo alcuni giovani pazienti affetti da alopecia areata grave con un farmaco biologico innovativo. Si tratta di una terapia mirata che blocca le [...]

Firenze
Cultura
4 Marzo 2026

'Liberamente Tinaia': il concorso rivolto ai giovani creativi under 35 del territorio toscano

È entrato nel vivo “Liberamente Tinaia, dall’Art Brut al Design”, il concorso rivolto ai giovani creativi under 35 del territorio toscano, promosso dall’Associazione La Nuova Tinaia di Firenze in collaborazione [...]

Capannori
Attualità
4 Marzo 2026

A Capannori al via la XXXVII 'Mostra Antiche Camelie della Lucchesia'

Visite guidate, rievocazioni storiche, musica, animazione per bambini, cerimonie del tè e una vasta oﬀerta culturale, botanica ed enogastronomica, con cucina tipica della lucchesia e degustazione di vini. A Pieve [...]


<< Indietro

torna a inizio pagina