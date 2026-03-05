Centro di Formazione Cultura Musicale: presentazione del libro 'Canto su Movimento - Il Metodo'

Sabato 14 marzo alle ore 17.30, presso il CFCM – Centro Formazione Cultura Musicale di Sovigliana (Vinci), si terrà la presentazione del libro 'Canto su Movimento - Il Metodo' di Bruna Vietri, insegnante di canto con oltre venticinque anni di esperienza nella didattica vocale.

Il volume presenta CantoSuMovimento®, un metodo che integra tecnica vocale, respirazione e movimento corporeo, sviluppato nel corso di molti anni di insegnamento e ricerca artistica e vocale.

L’idea alla base del metodo è che la voce non sia soltanto un fenomeno tecnico ma un processo corporeo complesso, in cui respiro, postura e gesto contribuiscono alla qualità del suono.

Durante l'incontro l'autrice racconterà il percorso che ha portato alla nascita del metodo e proporrà brevi dimostrazioni pratiche.

L'evento è a ingresso libero ed è rivolto a cantanti, musicisti, insegnanti, attori e a tutti coloro che desiderano approfondire il rapporto tra voce, corpo e movimento.

Consigliato un abbigliamento comodo.

