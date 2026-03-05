Cerreto Guidi, strade e ponte di Masino tra i progetti della Metrocittà e del Comune

Cerreto Guidi è un comune di oltre 10.000 abitanti con una superficie di quasi 50 chilometri quadrati. Ampio e con molte frazioni importanti, attraversate da strade provinciali. Il rapporto tra il Comune e la Città metropolitana di Firenze, quindi, è sempre molto stretto.

L’amministrazione è in attesa dei risultati della progettazione dei lavori al ponte di Masino sul torrente Vincio.

A giugno 2025 l’inaugurazione del centro polifunzionale “don Lido Marini” di Bassa, recuperato coi fondi Pinqua, progetto coordinato dalla Metrocittà.

Poi ci sono le grandi opere del Comune in ambito scolastico.

Profonda attenzione anche nei confronti della frazione di Lazzeretto.

Servizio e montaggio: Marco Gargini

Riprese: Marco Gargini e archivio Florence Tv

Intervista a Simona Rossetti, sindaca di Cerreto Guidi

https://www.youtube.com/watch?v=QB2xTorjAmU

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Florence Tv