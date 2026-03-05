Getta via della droga mentre tenta la fuga in monopattino alle Cascine: arrestato dai carabinieri

Nei giorni scorsi, durante un controllo dei carabinieri nel Parco delle Cascine, un uomo è stato arrestato dopo aver tentato la fuga ed essere stato trovato con hashish e soldi in contanti. Secondo quanto ricostruito dai militari, alla vista di questi ultimi in piazza Vittorio Veneto, due persone avrebbero provato ad allontanarsi velocemente a bordo di un monopattino: partito l'inseguimento, il conducente ha lanciato un involucro a terra durante la corsa, terminata in via Baccio Bandinelli. Fermati dai carabinieri, uno dei due è stato trovato in possesso di un frammento di hashish, dal peso di circa 4 grammi, e di 200 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita.

L'involucro gettato durante la fuga, poi recuperato, è risultato contenere tre pezzi di hashish per un peso complessivo di oltre 56 grammi. Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata mentre il conducente del monopattino, un 30enne di origine gambiana già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: dopo la convalida questa mattina del giudice del Tribunale di Firenze, nei confronti del 30enne è stata disposta la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.