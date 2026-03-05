Designatore degli arbitri Rocchi 'aggredito' da tifosi Carrara, scortato fuori dallo stadio

Attimi di tensione ieri sera allo stadio Dei Marmi di Carrara al termine dell’incontro tra Carrarese Calcio e US Catanzaro 1929.

A scatenare la protesta del pubblico di casa è stata l’assegnazione di un rigore al Catanzaro nei minuti di recupero, decisione molto contestata sugli spalti. La tensione si è concentrata in particolare sul designatore arbitrale Gianluca Rocchi, presente in tribuna per assistere alla gara.

Al fischio finale Rocchi è stato pesantemente insultato e aggredito verbalmente da alcuni tifosi. Secondo quanto riferito, non si sarebbero verificati contatti fisici. Qualcuno avrebbe riferito di aver visto anche sventolare banconote nei suoi confronti.

Il designatore è stato quindi scortato fuori dallo stadio dalle forze dell’ordine, lasciando l’impianto in sicurezza.

La situazione è tornata alla calma poco dopo l’uscita del dirigente arbitrale. Non risultano feriti né ulteriori conseguenze legate all’episodio.