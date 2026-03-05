Designatore degli arbitri Rocchi 'aggredito' da tifosi Carrara, scortato fuori dallo stadio

A scatenare la protesta del pubblico di casa è stata l’assegnazione di un rigore al Catanzaro nei minuti di recupero, decisione molto contestata sugli spalti
Attimi di tensione ieri sera allo stadio Dei Marmi di Carrara al termine dell’incontro tra Carrarese Calcio e US Catanzaro 1929.
A scatenare la protesta del pubblico di casa è stata l’assegnazione di un rigore al Catanzaro nei minuti di recupero, decisione molto contestata sugli spalti. La tensione si è concentrata in particolare sul designatore arbitrale Gianluca Rocchi, presente in tribuna per assistere alla gara.
Al fischio finale Rocchi è stato pesantemente insultato e aggredito verbalmente da alcuni tifosi. Secondo quanto riferito, non si sarebbero verificati contatti fisici. Qualcuno avrebbe riferito di aver visto anche sventolare banconote nei suoi confronti.
Il designatore è stato quindi scortato fuori dallo stadio dalle forze dell’ordine, lasciando l’impianto in sicurezza.
La situazione è tornata alla calma poco dopo l’uscita del dirigente arbitrale. Non risultano feriti né ulteriori conseguenze legate all’episodio.
