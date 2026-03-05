Due furgoni si ribaltano dopo lo scontro sulla Siena-Betolle

Cronaca Castelnuovo Berardenga
Condividi su:
Leggi su mobile

A causa dello scontro entrambi i mezzi si sono ribaltati e i relativi conducenti sono stati presi in carico dai sanitari del 118

I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti questa mattina sul raccordo autostradale Siena-Bettolle, all'altezza del Km 14+800 nel comune di Castelnuovo Berardenga, per un incidente stradale che coinvolto due furgoni. A causa dello scontro entrambi i mezzi si sono ribaltati e i relativi conducenti sono stati presi in carico dai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e lo scenario dell'intervento.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Notizie correlate

Castelnuovo Berardenga
Cronaca
17 Ottobre 2025

Tentata truffa del finto carabiniere ai danni di un 78enne, denunciati

Due uomini, tra cui un 17enne, sono stati denunciati dai carabinieri per tentata truffa ai danni di una 78enne di Castelnuovo Berardenga. Il 14 ottobre la donna aveva ricevuto una [...]

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]

Firenze
Cronaca
14 Marzo 2025

Maltempo Toscana: aperto lo scolmatore, attesa per l'ondata di piena dell'Arno

Qui il riepilogo della situazione in Toscana, di seguito i dettagli della giornata di venerdì 14 marzo. È giornata di allerta meteo per temporali (arancione, divenuta poi rossa verso le [...]



Tutte le notizie di Castelnuovo Berardenga

<< Indietro

torna a inizio pagina