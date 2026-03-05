Due furgoni si ribaltano dopo lo scontro sulla Siena-Betolle

I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti questa mattina sul raccordo autostradale Siena-Bettolle, all'altezza del Km 14+800 nel comune di Castelnuovo Berardenga, per un incidente stradale che coinvolto due furgoni. A causa dello scontro entrambi i mezzi si sono ribaltati e i relativi conducenti sono stati presi in carico dai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e lo scenario dell'intervento.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

