Due opere di Enzo Giani trovano casa alla Fondazione Conservatorio Santa Chiara

Due dipinti di Enzo Giani, San Martino e Santo Stefano, sono stati accolti alla Fondazione Conservatorio Santa Chiara di San Miniato. Le opere, originariamente collocate nella Chiesa di San Miniato Basso, grazie alla donazione di Giani nel 1958 in occasione del suo matrimonio, erano state rimosse molti anni fa. Oggi, grazie all’impegno e la collaborazione di Don Fabrizio Orsini Parroco di San Miniato Basso e Vittorio Gabbanini Vice Presidente della Fondazione Conservatorio Santa Chiara, è stato possibile il recupero di questi due dipinti, restituendo un significativo tassello della memoria artistica e spirituale del territorio.

I due dipinti, di proprietà della Parrocchia, rappresentano San Martino e Santo Stefano, Patroni della comunità di San miniato Basso, testimoniano la sensibilità pittorica di Enzo Giani, artista profondamente legato alla tradizione figurativa e alla dimensione religiosa, capace di interpretare con intensità espressiva le figure dei santi: San Martino, simbolo di carità e condivisione, e Santo Stefano, primo martire Cristiano, emblema di fede e testimonianza. Le opere rispecchiano il clima culturale degli anni Cinquanta e rappresentano un esempio significativo della produzione sacra dell’artista.

Enzo Giani, padre del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ha lasciato un segno importante nel panorama artistico locale. La ricollocazione delle sue opere in un contesto accessibile e adeguato alla conservazione costituisce non solo un momento di valorizzazione culturale, ma anche un gesto di attenzione verso la storia e l’identità della comunità di San Miniato. I dipinti sono ora esposti presso la sede della Fondazione Conservatorio Santa Chiara e sono visitabili dal pubblico negli orari di apertura dell’istituzione.

Fonte: Conservatorio Santa Chiara

