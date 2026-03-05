Due opere di Enzo Giani trovano casa alla Fondazione Conservatorio Santa Chiara

Cultura
Condividi su:
Leggi su mobile

I due quadri tornano visibili al pubblico a San Miniato

Due dipinti di Enzo Giani, San Martino e Santo Stefano, sono stati accolti alla Fondazione Conservatorio Santa Chiara di San Miniato. Le opere, originariamente collocate nella Chiesa di San Miniato Basso, grazie alla donazione di Giani nel 1958 in occasione del suo matrimonio, erano state rimosse molti anni fa. Oggi, grazie all’impegno e la collaborazione di Don Fabrizio Orsini Parroco di San Miniato Basso e Vittorio Gabbanini Vice Presidente della Fondazione Conservatorio Santa Chiara, è stato possibile il recupero di questi due dipinti, restituendo un significativo tassello della memoria artistica e spirituale del territorio.

I due dipinti, di proprietà della Parrocchia, rappresentano San Martino e Santo Stefano, Patroni della comunità di San miniato Basso, testimoniano la sensibilità pittorica di Enzo Giani, artista profondamente legato alla tradizione figurativa e alla dimensione religiosa, capace di interpretare con intensità espressiva le figure dei santi: San Martino, simbolo di carità e condivisione, e Santo Stefano, primo martire Cristiano, emblema di fede e testimonianza. Le opere rispecchiano il clima culturale degli anni Cinquanta e rappresentano un esempio significativo della produzione sacra dell’artista.

Enzo Giani, padre del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ha lasciato un segno importante nel panorama artistico locale. La ricollocazione delle sue opere in un contesto accessibile e adeguato alla conservazione costituisce non solo un momento di valorizzazione culturale, ma anche un gesto di attenzione verso la storia e l’identità della comunità di San Miniato. I dipinti sono ora esposti presso la sede della Fondazione Conservatorio Santa Chiara e sono visitabili dal pubblico negli orari di apertura dell’istituzione.

Fonte: Conservatorio Santa Chiara

Notizie correlate

Empoli
Cultura
5 Marzo 2026

Orchestra "Città di Grosseto" in concerto a Empoli con Mendelssohn e Brahms

Un viaggio musicale tra paesaggi leggendari e profondità sinfoniche: il prossimo appuntamento targato Centro Busoni in programma venerdì 6 marzo 2026, alle 21 al palazzo delle Esposizioni di Empoli (piazza [...]

Vinci
Attualità
5 Marzo 2026

Centro di Formazione Cultura Musicale: presentazione del libro 'Canto su Movimento - Il Metodo'

Sabato 14 marzo alle ore 17.30, presso il CFCM – Centro Formazione Cultura Musicale di Sovigliana (Vinci), si terrà la presentazione del libro 'Canto su Movimento - Il Metodo' di [...]

Empoli
Cultura
4 Marzo 2026

In uscita la raccolta di poesie del pianista empolese Alessio Cioni

Dalla musica alla poesia, l'empolese Alessio Cioni è autore di una pubblicazione appena uscita. Si tratta di un'antologia poetica nella collana "I Poeti di Ponte Vecchio - Vol.76" di Dantebus [...]


<< Indietro

torna a inizio pagina