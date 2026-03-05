Il Comune di San Miniato cerca un immobile per uffici: pubblicato l'avviso

Il Comune di San Miniato ha avviato un’indagine di mercato per l’acquisto di un immobile da destinare a finalità istituzionali. L’amministrazione ha infatti pubblicato un avviso di manifestazione di interesse rivolto a proprietari di immobili presenti sul territorio comunale. L’obiettivo è individuare un edificio o una porzione di immobile, di circa 160 metri quadrati, preferibilmente situato nella zona di Piazza del Popolo o comunque in un’area centrale e facilmente accessibile, ben collegata con il trasporto pubblico e la viabilità principale. L’immobile dovrà avere destinazione d’uso ad uffici (categoria A10) oppure essere reso conforme a tale utilizzo a cura del proprietario. Possono partecipare persone fisiche o giuridiche proprietarie di immobili in possesso dei requisiti indicati nel bando.

Le proposte dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it entro le 13 di giovedì 3 aprile 2026.

Se dovessero arrivare più offerte, il Comune procederà con una valutazione comparativa che terrà conto non solo del prezzo, ma anche degli aspetti qualitativi degli immobili, come localizzazione, caratteristiche strutturali e funzionalità degli spazi.

L’avviso completo e la modulistica sono disponibili sull’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”. Per informazioni: 0571/406562 - 285 o scrivere agli indirizzi lavoripubblici@comune.san-miniato.pi.it e gdallabarba@comune.san-miniato.pi.it

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa