'Il lavoro com’era, il lavoro com’è', incontro pubblico con Susanna Camusso e Tania Scacchetti

Un momento di riflessione e confronto sul mondo del lavoro femminile, tra memoria e attualità. Attraverso testimonianze dirette e un dialogo tra rappresentanti sindacali e istituzionali. La senatrice Susanna Camusso, già segretaria generale della Cgil, e Tania Sacchetti, segretaria generale dello Spi CGIL, saranno solo alcune delle protagoniste dell’incontro pubblico “Il lavoro com’era, il lavoro com’è” in programma venerdì 6 marzo al Loggiato del Pellegrino a Impruneta (ore 9.30-12.30, piazza Buondelmonti 21). Una mattinata di lavori aperta a tutti, patrocinata dal Comune di Bagno a Ripoli, promossa dallo Spi CGIL di Firenze e dallo Spi CGIL di Bagno a Ripoli e Impruneta – Lega “Luciano Lama”.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Impruneta Riccardo Lazzerini e del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti, prenderanno la parola Patrizia Ermini (Coordinamento Donne Spi CGIL Lega “Luciano Lama”), Laura Sostegni (segretaria Spi CGIL Firenze) e Miria Ottonelli (Spi CGIL Lega “Luciano Lama”), che introdurrà le testimonianze di lavoratrici di ieri e di oggi.

Il cuore dell’incontro sarà il dialogo condotto da Chiara Brilli, direttrice editoriale di Controradio, con Scacchetti, segretaria generale Spi e la senatrice Camusso.

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze