Il truck 'Banca del Cuore' fa tappa a Siena

Siena si prepara ad una tre giorni interamente dedicata alla prevenzione cardiaca con il truck “Banca del Cuore”. L’iniziativa, nata nel 2015 da un’idea del Professore Michele Massimo Gulizia e promossa dalla fondazione Il Tuo Cuore con il contributo di ACTI, Associazione Cardio Trapiantati Italiani, sarà in tour nella città del Palio dal 7 al 9 marzo 2026 (appuntamento in Piazza Giovanni Amendola dalle ore 9.00 alle ore 19.00).

Obiettivo del truck “Banca del Cuore”, che dal 2017 ha toccato ben 182 città italiane per un totale di oltre 79200 cittadini sottoposti a screening da un’equipe composta da 1817 cardiologi e 1062 infermieri, è rendere accessibile a tutti la prevenzione cardiovascolare. In Piazza Amendola sarà infatti possibile effettuare gratuitamente e in totale sicurezza i seguenti controlli: esame elettrocardiografico, screening aritmico, calcolo del rischio cardiovascolare e controllo del profilo lipidico, glicidico e uricemico.

“Banca del Cuore” rappresenta un’iniziativa unica a livello mondiale che, nel rispetto delle normative di tutela sulla privacy, ha istituito il primo registro nazionale permanente di elettrocardiogrammi e di dati sanitari relativi all’apparato cardiocircolatorio.

Inoltre, i cittadini avranno l’opportunità di ricevere la BancomHeart, una card speciale che consentirà di entrare 24 ore su 24 tramite computer, smartphone o tablet all’interno del fascicolo personale “Banca del Cuore”; grazie a BancomHeart gli utenti potranno consultare o scaricare in totale sicurezza i propri esami ECG e i propri indicatori cardiaci, semplicemente inserendo le proprie credenziali di accesso a una banca dati sanitaria digitale.

“ACTI-Associazione Cardio Trapiantati Italiani sezione di Siena Roberto Frati” - dichiara il Presidente Riccardo Malquori - ha scelto di contribuire alla campagna nazionale itinerante di Banca del Cuore perché riteniamo che la divulgazione della cultura della donazione degli organi debba necessariamente procedere insieme a quella della prevenzione. All’interno del truck, appositamente allestito per l’esame ECG e per lo screening metabolico, sarà possibile infatti ricevere un kit informativo composto da diversi opuscoli dedicati a un tema specifico riguardante la prevenzione cardiovascolare, dai corretti stili di vita alle istruzioni per l’uso, in caso, per esempio, di aritmia, ipertensione o arresto cardiaco”.

Per prenotarsi al servizio di screening in Piazza Amendola basta cliccare su https://www.bancadelcuore.it/prenotazioni/, accedere al proprio account oppure registrarsi.

Fonte: ACTI-Associazione Cardio Trapiantati Italiani sezione di Siena Roberto Frati