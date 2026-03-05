Auto a fuoco lungo la Fi-Pi-Li all'uscita di Pontedera

Cronaca Pontedera
(da Fb I dannati della Fi-Pi-Li)

Si registra 1 km di coda tra Pontedera Ovest-Ponsacco e Pontedera Est.

Un'auto ha preso fuoco lungo la Fi-Pi-Li all'uscita di Pontedera in direzione Firenze. L'auto, per motivi ancora da accertare, ha preso fuoco fermandosi esattamente all'imbocco dello svincolo. Il mezzo è andato completamente distrutto nel rogo. Da quanto appreso non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Non sono stati segnalati feriti. Si registra 1 km di coda tra Pontedera Ovest-Ponsacco e Pontedera Est.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

