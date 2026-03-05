Incidente sull'A1 tra Firenze sud e Incisa, più mezzi coinvolti. Code in entrambe le direzioni

Incidente questa mattina sull'autostrada A1 tra Firenze sud e Incisa in direzione Roma, dove due mezzi pesanti e un'auto sono rimasti coinvolti in uno scontro. Come informa Autostrade l'incidente si è verificato in corrispondenza di uno scambio di careggiata per un cantiere, correttamente installato e presegnalato.

Sul posto intorno alle 7 sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco di Firenze-ovest, polizia stradale e personale Autostrade per l’Italia. La squadra dei vigili del fuoco ha operato con divaricatore e cesoie per liberare il conducente di un furgone, tra i mezzi coinvolti, rimasto incastrato nell'abitacolo di guida. L'uomo è stat poi affidato al personale sanitario.

Viabilità. Precedentemente chiuso, alle 8 circa è stato riaperto il tratto tra Firenze sud e Incisa, interessato dall'incidente all'altezza del km 319. Attualmente, riferisce ancora Autostrade, nel tratto interessato il traffico transita su una corsia per senso di marcia, si registrano 8 km di coda verso Roma e 9 km di coda in direzione Bologna.

A chi viaggia in direzione Bologna è consigliato di uscire a Incisa, seguire le indicazioni per Firenze sud, da cui è possibile rientrare in A1 verso Bologna.

Chi viaggia in direzione Roma deve uscire a Firenze sud, seguire le indicazioni per Incisa, da cui è possibile rientrare in A1 verso Roma.

Per le lunghe percorrenze da Roma verso Bologna, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere la SS715 Siena-Bettolle verso Siena e rientrare in A1 a Firenze Impruneta.

Per le lunghe percorrenze da Bologna verso Roma, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, percorrere la SS715 Siena-Bettolle verso Bettolle e rientrare in A1 a Valdichiana.

Notizie correlate