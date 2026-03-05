La farmacia di Orentano tra le prime ad attivarsi per lo screening del tumore al colon retto

La Asl Toscana Centro potenzia il servizio di screening del tumore al colon retto con l'aiuto delle farmacie e il comune di Castelfranco di Sotto non si fa trovare impreparato per la zona delle frazioni: Orentano, Villa Campanile e Galleno. Alla farmacia di Orentano è già possibile ritirare il kit per fare l'esame e poi riconsegnarlo alla stessa farmacia, che tramite la Asl provvederà a recapitarlo ai laboratori di analisi.

I risultati dopo saranno comunicati al cittadino dalla stessa Azienda sanitaria. In questo modo grazie alla collaborazione dei farmacisti si evita al cittadino delle frazioni di fare il viaggio per raggiungere il distretto sanitario di Castelfranco, sia per ritirare il kit, che per riconsegnarlo con il materiale biologico da analizzare. Faranno tutto la farmacia e la Asl. Per settimane infatti il sindaco Fabio Mini e l'assessore Filomena De Donato hanno lavorato affinché appena la Asl fosse stata pronta per partire con questo progetto, la farmacia di Orentano potesse essere in grado di erogare il questo servizio. Ora la Asl ha sbloccato questo nuovo accesso allo screening gratuito del tumore al colon retto e la farmacia di Orentano quindi sarà una delle prime a offrirlo ai cittadini. Come spiega il sindaco Mini “Questo è un risultato importante, che dimostra l'attenzione della nostra amministrazione alle esigenze della popolazione più fragile e alla tutela del diritto alla salute per tutti.

"Penso a tutti quegli anziani - continua Mini - delle frazioni che non hanno la patente e che avrebbero dovuto chiedere l'aiuto di un familiare per essere accompagnato a Castelfranco al distretto sanitario, Ma mi riferisco più semplicemente, al cittadino, che magari rimanda questo esame, perché dovrebbe chiedere un permesso al lavoro per raggiungere il distretto del capoluogo. Noi – continua Mini - abbiamo cominciato a lavorare su questo progetto da mesi, ancora prima che la regione Toscana vi mettesse mano, chiedendo alla Asl di attivarsi in tal senso. Mi fa piacere che la Regione governata dalla sinistra, anche grazie alle nostre insistenze, abbia dovuto estendere una proposta nata dai territori, tra cui il nostro, a tutto il sistema sanitario della Asl Toscana Centro, dove le realtà periferiche come Orentano, Villa Campanile e Galleno sono molte. Il concetto è semplice: in momenti come quelli che viviamo, dove i tempi di vita e familiari sono sempre più stretti, almeno per quello che riguarda la diagnostica, dobbiamo avvicinare il servizio al cittadino invece di aspettare che il cittadino si avvicini al servizio”.

Il supporto della farmacia di Orentano allo screening del tumore del colon retto funzionerà così: la Asl invierà una lettera a tutti i cittadini di età compresa tra i 50 e 69 anni e quindi anche nel comune di Castelfranco. Nelle nuove lettere di invito sarà indicata la possibilità per i cittadini di ritirare e riconsegnare i materiali per effettuare il test del sangue occulto anche nelle farmacie aderenti, tra cui quella di Orentano. Lo screening è un esame semplice e gratuito che consente di individuare nelle feci la presenza di sangue occulto, cioè non visibile ad occhio nudo.

L'utente, in pratica, dovrà raccogliere un piccolo campione delle proprie feci da mettere nella provetta, che verrà poi inviata per le analisi in laboratorio. Il test di screening per la prevenzione e la diagnosi dei tumori dell'intestino, viene proposto ogni due anni. Sul sito web della Asl, per aiutare i cittadini, sono riportate le istruzioni, il contenuto della lettera di invito, l'illustrazione del materiale che sarà consegnato in farmacia e tutte le altre indicazioni necessarie a svolgere il test nel migliore dei modi. Per ulteriori informazioni il cittadino potrà chiamare il numero telefonico 055 5454004 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, oppure scrivere all'indirizzo email screening.colon@ispro.toscana.it.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa