Lavori a Empoli, senso unico alternato a Avane e interruzione in via degli Orti

Modifiche alla viabilità previste per i prossimi giorni. L'ordinanza 97 del 5 marzo 2026 rinnova il senso unico alternato con movieri in via della Motta ad Avane, nel tratto tra i civici 190 e 203, tra le 9 e le 17 dell'11 marzo prossimo. L'intervento richiesto da una ditta per conto di E-Distribuzione per le attività di realizzazione elettrodotto, che non era stato possibile eseguire precedentemente con l'ordinanza 58.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

L'ordinanza 99 del 5 marzo 2026 invece stabilisce il divieto di transito dalle 12 alle 17 del 10 marzo 2026 in un tratto di via degli Orti, tra l'intersezione con via Correggio e quella con via Massimo d'Azeglio per consentire l’attività di adeguamento del ponteggio. L'ordinanza è valida per tutti i veicoli a eccezione dei residenti, proprietari di garage/passi carrabili e dei mezzi necessari alla concretizzazione dei lavori sopra citati. Per il tratto di via degli Orti tra i civici 60-60B è stabilito il divieto di transito pedonale con obbligo di utilizzo del marciapiede posto sull’altro lato

della strada.

Sarà apposta la cartellonistica verticale di preavviso con dicitura “ VIA DEGLI ORTI CHIUSA – OBBLIGO SVOLTA A DX IN VIA CORREGGIO DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 17:00 DEL GIORNO 06/03/2026” all’intersezione tra Via degli Orti e Via V. Chiarugi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa