Buongiorno oggi ringrazio Letizia una ascoltatrice della radio e che spesso ci chiama per partecipare ai nostri giochi. Mi ha dato questa ricetta Le Palermitane, un secondo piatto molto buono e gustoso, lei per la ricetta a presto delle fette di arista, ma potete anche utilizzare anche il pollo o il tacchino.

Sono "Cotolette" passate nell'uovo e nel pangrattato ma poi non dovranno essere fritte ma cotte su piastra. Ho visto anche una versione dove non c'era l'uovo, e prima di passarle nel pangrattato le fette di carne sono spennellate con olio di oliva, dove potete mettere anche un po' di succo di limone, per aromatizzarle e renderle più gustose.

Letizia mi ha raccontato che ai suoi nipoti non mangiano niente di verde che sia messo nel loro piatto e in questo caso non mette nè l'aglio, nè il prezzemolo. Mi ha anche suggerito per chi vuole una versione un po' più leggera di sostituire l'uovo con il latte.

Le palermitane

Ingredienti per 2 due persone

4 fette di arista (vanno bene anche di pollo o di tacchino)

Due uova

Pangrattato

Qualche foglia di prezzemolo

Uno spicchio di aglio

Una manciata di Parmigiano grattugiato

Sale

Olio extravergine di oliva

Preparazione:

Le fette di arista non devono esser troppo alte e meglio batterle un po’ prima di cucinarle. In un piatto sbattete due uova con un pizzico di sale e tenetele da parte. Poi tagliate finemente l’aglio e le foglie di prezzemolo e aggiungete il battuto al pangrattato e il parmigiano e mescolate. Prendete le fette di carne una alla volta e passatele nell’uovo e poi nel pangrattato, questo deve essere bene aderente alla fetta di carne. Letizia prima di cuocerle le mette in frigo per circa una 15 minuti, perché si rassoda il rivestimento di uova e pangrattato. Prendete una griglia o una bistecchiera e spennellate la superficie con olio di oliva fatela riscaldare a fuoco vivo fino a che non si scalda bene e solo allora aggiungete le fette di carne. Fate cuocere prima da una parte in modo che si formi una bella crosticina e poi utilizzate una spatola in ghisa o in metallo o in legno per girare una ad una le fettine. Una volta che le palermitane sono cotte mettetele in un vassoio e se volete potete allora aggiungere un po’ di sale. Sono da mangiare calde appena tolte dal fuoco. I nipotini di Letizia non mangiano niente che sia verde nel piatto, in questo caso toglie prezzemolo ma anche l’aglio. Se desiderate una versione più leggera al posto dell’uovo sbattuto utilizzate il latte.

Letizia Cia

