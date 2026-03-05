L’Use Rosa Scotti decide il suo futuro a Torino, coach Cioni: "Partita importantissima"

L’Use Rosa Scotti è ad un bivio forse decisivo del suo campionato. Dall’esito della partita di sabato alle 18 a Torino (arbitri Giuliano e Invernizzi) si capirà se la squadra può ambire ad entrare fra le prime quattro del girone. Le biancorosse possono contare sul più 28 dell’andata che dovrebbe essere un margine che assicura tranquillità, ma è evidente che la cosa che più conta è portarla a casa.

“E’ una partita importantissima – attacca coach Alessio Cioni – giochiamo contro una squadra che ha due punti più di noi e basterebbe solo questo per inquadrare l’importanza della posta in palio. Noi dovremo anzitutto rimetterci in ritmo gara dopo la sosta dopo il buon passo che avevamo preso, ma sarà difficile perché Torino è un campo difficile ed una squadra tosta. Le piemontesi non sono lassù da inizio campionato per caso, ma perché hanno individualità importanti a partire dalla play francese Heriaud che secondo me è una delle più brave interpreti del ruolo o Penz, una top player. Ma molte altre sono da tenere d’occhio perché è una squadra completa” “All’andata – prosegue – forse loro non si aspettavano di trovarci così e, venendo da un momento non facile, persero con ampio margine. Stavolta, però, ci aspettano al varco e sono certo che avranno preparato la partita nel migliore dei modi. Sarà un bel confronto e siamo pronte a giocarcelo ed a gestire la tensione”.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube pallacanestrotorino

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa