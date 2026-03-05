Da Sanremo a Campi Bisenzio: Marco Masini arriva a I Gigli

Dopo il successo a Sanremo 2026 dove, in coppia con Fedez ha cantato “Male necessario”, Marco Masini arriva al Centro Commerciale I Gigli. Il cantante fiorentino sarà domenica 8 marzo dalle ore 17.30 in Corte Lunga per incontrare i fan con il firmacopie del nuovo album “Perfetto Imperfetto”.
L’accesso all'evento è gratuito per i possessori dell'app GigliPass.
