Il Motocross Regionale 2026 riparte da Ponte a Egola

I motori si scaldano e il cancelletto di partenza è pronto ad abbassarsi: la stagione 2026 del motocross regionale toscano inaugura ufficialmente il proprio cammino domenica 8 marzo, e sarà il celebre Circuito Internazionale Santa Barbara di Ponte a Egola a fare da cornice al round d’apertura, un appuntamento che promette di trasformare il comune di San Miniato nella capitale del cross interregionale.

L’organizzazione, affidata all'esperienza e al dinamismo del Moto Club Pellicorse, segna il ritorno alle competizioni dopo la pausa lunga invernale. Il tracciato pisano, da decenni punto di riferimento tecnico e istituzionale, si presenta nel suo assetto migliore per testare la preparazione e il talento dei numerosi piloti attesi al via di questo confronto sempre molto sentito e atteso.

Un palcoscenico per tutti: dalle classi regina ai futuri campioni

Il programma della giornata riflette la vitalità del movimento motociclistico territoriale, con un’offerta agonistica completa e inclusiva. In pista si sfideranno:

le classi regine: MX1 e MX2 (nelle categorie Elite, Fast ed Expert).

I giovani talenti: la 125 (Junior e Senior) e il comparto minicross con le classi 85 e 65 dei Senior, Junior, Cadetti e Debuttanti.

Passione e agonismo: le categorie Challenge e Femminile, quest'ultima protagonista di un debutto simbolico proprio nella giornata dell’8 marzo.

Confronti storici con testa a testa tra Toscana e Umbria

Il primo round stagionale non sarà solo una caccia ai punti per il titolo, ma un vero banco di prova per i migliori interpreti di Toscana e Umbria. Dopo mesi di allenamenti e test tecnici, il confronto diretto al Santa Barbara fornirà i primi verdetti sui valori in campo e sulle ambizioni dei team per l’intera annata 2026.

Eccellenza organizzativa e regolamentare

Dietro le quinte, il Moto Club Pellicorse è già al completamento dei lavori per garantire standard di sicurezza e accoglienza d’eccellenza, confermando la propria vocazione per i grandi eventi. Il quadro sportivo è ulteriormente delineato dalle normative 2026 già ufficializzate dal Comitato Regionale FMI, che delineano una stagione all'insegna della trasparenza e della crescita tecnica.

Il count-down è agli sgoccioli, con il qualificato staff, diretto abilmente dal Presidente del Moto Club Pellicorse, Giorgio Sardi, che sarà operativo già dalle prove del sabato, gestendo pista e paddock, sia per piloti e appassionati, pronti a ritrovarsi tra i saliscendi del percorso sanminiatese per un weekend di sport autentico e pura adrenalina.

