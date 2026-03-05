Museo Be.Go a Castelfiorentino: laboratorio sul gesto e spettacolo di danza di Virgilio Sieni

Creatività, coreografie, gestualità, narrazione. Giovedì 12 e venerdì 13 marzo il Museo Be.Go. ospiterà i laboratori di creazione coordinati da Virgilio Sieni nell’ambito del progetto “Atelier sul gesto: cacciata” che culminerà nella serata di venerdì (ore 20.00) nella performarce “Rito”, uno spettacolo di danza della Compagnia dell’artista.

I laboratori, che si svolgeranno dalle 18 alle 20 di giovedì e venerdì, consentiranno ai partecipanti di trasmettere alcuni gesti sorgivi e disponibili per essere abitati tratti dalle figure presenti nelle opere pittoriche presenti al Cenacolo degli Agostiniani. Le lezioni si svolgeranno lentamente, attraversando iconografie e narrazioni, aprendo varchi sulla scoperta dell’immagine attraverso il movimento. Dal laboratorio nascerà una piccola azione coreografica che coinvolgerà i cittadini e le cittadine e sarà aperta al pubblico.

A conclusione del percorso, si svolgerà alle 20 di venerdì la performance “Rito”, spettacolo di danza della Compagnia di Virgilio Sieni.

“Siamo felici – osserva l’Assessore alla Cultura, Franco Spina - di poter ospitare nuovamente nel nostro Museo BeGo, il Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni di Firenze, con il progetto laboratoriale - , un nuovo percorso di creazione coreografica a partire dagli affreschi di Benozzo Gozzoli, che riqualifica il gesto artistico tradizionale del "fare pittorico" al suo ruolo più autentico di vettore di sensazioni e comunicazione più esperenziale che visiva. Per un museo vivo, fatto di relazioni e persone”.

Sono invitati a partecipare cittadine e cittadini, performer e creativi senza limiti di età, provenienza e abilità.

La partecipazione al progetto è gratuita su prenotazione

Info e iscrizioni

Per la buona riuscita del progetto, è richiesta la partecipazione ai giorni di laboratorio e performance. Per l’iscrizione sarà necessario la compilazione del form al link: https://tally.so/r/obMdrV. Scadenza iscrizioni: Giovedì 5 marzo.

Contatti:

accademia@virgiliosieni.it

tel. +39 055 2280525

Whatsapp: +39 331 2922600

LA DEMOCRAZIA DEL CORPO 2026 / OFFICINE DEL GESTO

Un progetto di Virgilio Sieni, realizzato dal Centro Nazionale di Produzione della Danza Cango / Firenze, grazie al contributo di MIC, Città Metropolitana di Firenze, Fondazione CR Firenze, Regione Toscana, Comune di Firenze, con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, in collaborazione con BeGo Museo Benozzo Gozzoli.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

