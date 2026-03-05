Nonlobuttovia, le aperture di marzo a Avane e al palazzo delle Esposizioni

Calendario alla mano, ecco le opportunità da non farsi scappare di riciclo e riuso per i due servizi che compiono dieci anni di attività sul territorio a supporto della comunità: Nonlobuttovia ad Avane a La Vela Margherita Hack (via Magolo, 32) e al palazzo delle Esposizioni (piazza Guido Guerra) con Nonlobuttovia Mobili. Entrambi gestiti dall’associazione Lilliput di Empoli.

Due progetti ormai radicati che danno una grande mano alla sostenibilità ambientale ma prima alle persone che hanno più bisogno, trovando occasioni davvero da non perdere di un buon usato nell’oggettistica per la casa, utensili di vario genere, vestiario, mobili da arredo e molto altro.

LE APERTURE DI MARZO - La sede di Avane è aperta tutte le seconde domeniche del mese e quindi l’8 marzo, in orario dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30. Si ricorda che tutti i mercoledì dalle 15 alle 18 l'accettazione è attiva per ricevere gli oggetti. Per informazioni contattare il numero telefonico 377 0951094.

Nonlobuttovia Mobili è aperto la prima e la terza domenica del mese e il secondo e quarto giovedì dalle 10 alle 12.30, pertanto il servizio vi aspetta domenica 15 e giovedì 12 e 16 marzo 2026.

REGOLAMENTO – Coloro che vogliono prendere dei mobili deve munirsi di una tessera della validità di un anno solare. Si può fare soltanto una tessera per famiglia. La tessera di Nonlobuttovia Mobili è indipendente da quella di Nonlobuttovia di Avane.

Con una tessera si possono prendere al massimo cinque mobili l’anno e non più di uno al mese. Non è consentito prenotare i mobili per il mese successivo.

I mobili verranno ritirati gratuitamente con le stesse modalità di Alia. Se l'utente ha necessità che il mobile venga prelevato e/o smontato (o consegnato) nella propria abitazione, le modalità del servizio dovranno essere concordate con gli operatori.

I mobili scelti devono essere ritirati entro sette giorni, dopodiché saranno rimessi a disposizione del pubblico. Si accettano solo mobili in buono stato.

Per avere maggiori informazioni, contattare il numero 370 3790973.

È possibile consultare il sito www.lilliputempoli.it oppure inviare una email all’indirizzo lilliputempoli@googlegroups.com

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa