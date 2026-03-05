Nuovo ponte sull'Arno a Firenze intitolato alle sorelline Nencioni

Il nuovo ponte sull'Arno a Firenze, tra Bellariva e il parco dell'Anconella, sarà intitolato alle sorelline Caterina e Nadia Nencioni, vittime della strage dei Georgofili.

La decisione è stata presa al termine di un sondaggio social lanciato dalla sindaca Sara Funaro una settimana fa, che ha raccolto 11.031 voti. Le due sorelline hanno ottenuto 3.872 preferenze (35,1%), seguite da Gilda Larocca con 3.326 voti (30,2%), Rita Levi-Montalcini con 2.816 (25,5%) e Tina Anselmi con 1.017 (9,2%).

“La scelta di intitolare il nuovo ponte sull'Arno a Caterina e Nadia Nencioni è un gesto che unisce memoria e responsabilità civile – ha dichiarato Funaro – Le due sorelline rappresentano per Firenze una ferita profonda, ma anche un richiamo costante all'impegno nella lotta contro la mafia. Dedicare loro un luogo della città significa trasformare il ricordo in un segno concreto e quotidiano, affinché le nuove generazioni continuino a conoscere e custodire quella memoria. La grande partecipazione al sondaggio dimostra quanto questo sentimento sia ancora forte e condiviso dalla comunità fiorentina”.