Orchestra "Città di Grosseto" in concerto a Empoli con Mendelssohn e Brahms

Un viaggio musicale tra paesaggi leggendari e profondità sinfoniche: il prossimo appuntamento targato Centro Busoni in programma venerdì 6 marzo 2026, alle 21 al palazzo delle Esposizioni di Empoli (piazza Guido Guerra) propone due capolavori assoluti dell’Ottocento firmati da Felix Mendelssohn e Johannes Brahms, protagonisti del grande sinfonismo romantico. Sul palco l’Orchestra Sinfonica "Città di Grosseto" diretta da Massimo Merone.

La serata si apre con l’Ouverture “Le Ebridi” – La grotta di Fingal, pagina di straordinaria potenza evocativa composta da Mendelssohn dopo un viaggio nelle isole scozzesi. Ispirata alla suggestiva grotta marina di Fingal, nell’arcipelago delle Ebridi, l’opera trasforma l’esperienza del paesaggio nordico in suono: le onde dell’oceano, le scogliere maestose e il senso di mistero della natura si traducono in un tessuto orchestrale vibrante, ricco di colori e movimento. Cuore del programma è la monumentale Sinfonia n. 2 di Brahms, una delle vette del repertorio sinfonico ottocentesco. Composta in un clima di serenità creativa, la partitura coniuga ampiezza architettonica e intensità lirica. Accenti pastorali si alternano a slanci drammatici, in un equilibrio magistrale tra energia e contemplazione. L’orchestrazione densa ma luminosa e la ricchezza tematica confermano la straordinaria capacità di Brahms di fondere tradizione e innovazione, nel solco della grande eredità beethoveniana. Un programma che mette in dialogo due sensibilità diverse ma complementari, offrendo al pubblico un’esperienza sonora intensa e suggestiva.

BIGLIETTI

Musica per tutti, davvero. In occasione del concerto del 6 marzo, il Centro Busoni propone un biglietto unico a 5 euro, per rendere l’esperienza della musica dal vivo ancora più accessibile e condivisa. Un gesto di gratitudine verso il pubblico e un invito ad esserci.

In prevendita: Libreria Rinascita (via Ridolfi, 53), Bonistalli Musica (via Fratelli Rosselli 19). Online su Eventbrite Qui.

Servizi dedicati al pubblico e agli abbonati: Per i residenti nel Comune di Empoli è attivo il servizio di navetta gratuito “Al concerto ti porta il BUSoni”, in collaborazione con la Misericordia di Empoli. Per chi ha difficoltà, sarà possibile raggiungere i concerti in sicurezza e comodità, contribuendo a rendere l’esperienza musicale un momento davvero aperto a tutta la comunità. Il servizio è disponibile su prenotazione e fino a esaurimento posti. Promozione per gli abbonati “Porta un amico”: per ogni abbonamento un biglietto è gratuito.

Per informazioni e prenotazioni dei servizi: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni (piazza della Vittoria 16, tel. 0571 711122 - 3737899915, email: csmfb@centrobusoni.org).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate