Pontedera, Alberto Tognarelli vince il Premio 'David Sassoli' con una tesi sui fondi europei in Toscana

Attualità Pontedera
Condividi su:
Leggi su mobile

Tognarelli si è laureato in Relazioni Internazionali e Studi Europei all'Università di Firenze

Nidi gratis per 15.000 bambini toscani, un contributo mensile fino a 2.000 euro per le persone con disabilità, la riqualificazione della scuola secondaria Dante Alighieri di Capannoli.

Sono alcuni dei risultati concreti ottenuti grazie ai fondi europei del settennato 2021-2027, al centro della tesi di laurea di Alberto Tognarelli, premiata dal Consiglio regionale della Toscana. Il ricercatore ha 31 anni ed è di Pontedera.

Come funziona il tutto? Ogni sette anni le regioni italiane redigono programmi che stabiliscono come verranno spese le risorse europee sul proprio territorio. Non si tratta di una scelta unilaterale: i regolamenti dell'Unione Europea impongono di consultare sia la Commissione Europea, che deve approvare i programmi, sia le associazioni di categoria e le organizzazioni della società civile.

"Parliamo concretamente di 2,3 miliardi di euro a disposizione della Toscana in questo settennato - ha spiegato Tognarelli - ripartiti tra il fondo europeo per lo sviluppo regionale, il fondo sociale europeo e le risorse con cui Stato e Regione cofinanziano i programmi".

Il ricercatore ha intervistato quattro funzionari regionali che hanno partecipato direttamente alle negoziazioni, ricavandone un quadro in cui la Toscana emerge come realtà consolidata. La regione ha convocato un "Tavolo di concertazione generale e istituzionale" con Anci Toscana, Confindustria, Cgil, Cisl, Uil, Coldiretti e altri, affiancato da tavoli tematici su giovani, istruzione e disabilità.

"Fin dagli anni Novanta la nostra Regione ha chiamato a partecipare le organizzazioni della società civile per definire insieme come spendere i soldi europei", ha sottolineato Tognarelli. Sul fronte di Bruxelles, i funzionari hanno riferito di aver goduto di ampia autonomia: "La Toscana è sempre stata una delle regioni italiane di testa per l'efficace utilizzo dei fondi europei".

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Pontedera
Attualità
4 Marzo 2026

Una targa per Giulio Regeni alla biblioteca Gronchi di Pontedera

È stata scoperta ieri, al primo piano della biblioteca Gronchi, una targa che ricorda Giulio Regeni a dieci anni dalla sua scomparsa. E' raffigurata l'immagine del ricercatore universitario rapito, torturato [...]

Pontedera
Attualità
3 Marzo 2026

Sciopero Geofor, possibili disagi nella raccolta "porta a porta"

Geofor comunica che, per lunedì 9 marzo 2026, è stato proclamato uno sciopero generale per l’intera giornata dalla sigla sindacale USB. In ragione di ciò, l’Azienda invita cortesemente l’utenza ad [...]

Pontedera
Attualità
19 Febbraio 2026

Oltre 33mila interventi nel 2025 per la polizia locale Unione Valdera: "Presidio fondamentale di sicurezza"

Nel corso del 2025 la Polizia Locale dell’Unione Valdera ha confermato un ruolo centrale nella tutela della sicurezza, della legalità e della qualità della vita dei cittadini, operando su un [...]



Tutte le notizie di Pontedera

<< Indietro

torna a inizio pagina