Referendum Giustizia, a Empoli iniziativa Filctem per il No

La FILCTEM CGIL Toscana promuove l’iniziativa pubblica “Le ragioni per dire NO”, un’assemblea generale delle delegate e dei delegati aperta alla cittadinanza in vista del referendum sulla giustizia.

L’appuntamento è fissato per lunedì 9 marzo alle ore 9.30 presso il Circolo ARCI Avane (via di Magolo), a Empoli.

Dopo i saluti di Gianluca Persico, segretario generale FILCTEM CGIL Toscana, interverranno Paola Mazzeo, giudice della Corte d’Appello di Firenze, Benedetta Tobagi, scrittrice e storica e componente del Comitato della società civile per il NO, Dario Parrini, vicepresidente della 1ª Commissione Affari Costituzionali del Senato, e Rossano Rossi, segretario generale CGIL Toscana. L’iniziativa è promossa per approfondire i contenuti del referendum e le ragioni del voto NO, con l’obiettivo di difendere la Costituzione e una giustizia imparziale.

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

