Referendum Giustizia, a Empoli iniziativa Filctem per il No

La FILCTEM CGIL Toscana promuove l’iniziativa pubblica 'Le ragioni per dire NO', un’assemblea generale con Mazzeo, Tobagi, Parrini, Rossi
La FILCTEM CGIL Toscana promuove l’iniziativa pubblica “Le ragioni per dire NO”, un’assemblea generale delle delegate e dei delegati aperta alla cittadinanza in vista del referendum sulla giustizia.
L’appuntamento è fissato per lunedì 9 marzo alle ore 9.30 presso il Circolo ARCI Avane (via di Magolo), a Empoli.
Dopo i saluti di Gianluca Persico, segretario generale FILCTEM CGIL Toscana, interverranno Paola Mazzeo, giudice della Corte d’Appello di Firenze, Benedetta Tobagi, scrittrice e storica e componente del Comitato della società civile per il NO, Dario Parrini, vicepresidente della 1ª Commissione Affari Costituzionali del Senato, e Rossano Rossi, segretario generale CGIL Toscana. L’iniziativa è promossa per approfondire i contenuti del referendum e le ragioni del voto NO, con l’obiettivo di difendere la Costituzione e una giustizia imparziale.
