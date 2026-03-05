Referendum sulla Giustizia, a Fucecchio l'incontro della Lega per il Sì

Politica e Opinioni Fucecchio
Il 4 marzo la Sezione Comunale di Fucecchio - Cerreto Guidi della Lega Salvini Premier ha organizzato un incontro sul tema "Referendum sulla Riforma della Giustizia di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Perché votare SÌ?". All'incontro in questione che ha avuto luogo in un locale di piazza Montanelli, nel centro di Fucecchio, è intervenuto l'Avvocato Silvio Pittori (Responsabile Referendum della Lega Salvini Premier), coordinato da Marco Cordone (Vicesegretario Provinciale di Firenze e Segretario locale della Lega Salvini Premier). "Durante l'incontro, piuttosto partecipato, - è riportato nella nota della Lega Fucecchio-Cerreto Guidi - Cordone e Pittori hanno ribadito che il Referendum sulla Riforma della Giustizia anche per la sua natura confermativa la quale non prevede il quorum, non andare a votare SÌ sarebbe un grosso errore perché anche con un voto solo, in più rispetto al NO, il SÌ potrà vincere ed avremo una Giustizia migliore. Il Referendum non è contro la Magistratura; è a favore di una Magistratura autonoma, indipendente e credibile ed è a favore dei cittadini e dello Stato di diritto".

