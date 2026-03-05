Screening per il tumore del colon retto in farmacia, partiti gli inviti dell'Ausl Toscana centro

Sanità Toscana
Le farmacie aderenti all'iniziativa, promossa in collaborazione con Ispro, stanno provvedendo a rifornirsi dei kit per il test destinati agli utenti interessati di età compresa tra i 50 e i 69 anni

Sono partite in questi giorni le lettere di invito a partecipare allo screening colorettale e indirizzate agli utenti dell'Ausl Toscana Centro. Lo screening è promosso dall'Azienda sanitaria in collaborazione con Ispro e con le farmacie pubbliche e private aderenti.

Il primo invio sta riguardando i cittadini - di età compresa tra i 50 e i 69 anni - dell'area di Firenze e, gradatamente, saranno spedite anche quelle per i cittadini delle aree di Empoli, Prato e Pistoia.

Nelle nuove lettere di invito sarà indicata la possibilità per i cittadini di ritirare e riconsegnare i materiali per effettuare il test del sangue occulto anche nelle farmacie aderenti.

Sulle lettere che i cittadini ricevono in questi giorni è infatti riportato un QR code che rimanda al sito di Regione Toscana (https://www.regione.toscana.it/-/istruzioni-per-lo-screening-del-colon-retto). È qua che il cittadino potrà trovare gli elenchi delle farmacie nelle quali potrà recarsi per ritirare il kit utile a effettuare lo screening.

Si informa che le farmacie aderenti all’iniziativa stanno provvedendo a rifornirsi dei kit da distribuire ai cittadini.

Si tratta di un esame semplice che consente di individuare nelle feci la presenza di sangue occulto, cioè non visibile ad occhio nudo. L'utente, in pratica, dovrà raccogliere un piccolo campione delle proprie feci da mettere nella provetta, che verrà poi analizzata in laboratorio.

Sempre sul sito della Regione Toscana sono indicate le Farmacie aderenti o le sedi aziendali nelle quali il cittadino potrà riconsegnare il campione per le analisi.

Sul sito della Regione, che può già essere consultato dagli interessati, si legge che il test di screening per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori dell'intestino, viene proposto ogni due anni.

Inoltre, sempre sul sito web regionale, sono riportate le istruzioni, il contenuto della lettera di invito, l'illustrazione del materiale che sarà consegnato in farmacia e tutte le altre indicazioni necessarie a svolgere il test nel migliore dei modi.

Per ulteriori informazioni il cittadino potrà chiamare il numero telefonico 055 5454004 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, oppure scrivere all'indirizzo email screening.colon@ispro.toscana.it.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa

