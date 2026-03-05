Servizio Civile Universale​ a UniStrasi, 21 posti disponibili. Il bando

Anche per l’edizione 2026 sono 21 i posti disponibili all’Università per Stranieri di Siena per il Servizio Civile Universale; il bando per la selezione degli aspiranti operatori volontari scade mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 14.

Sono due i progetti promossi dall'ateneo per i quali è possibile presentare domanda:

-“Conservare e socializzare”, il cui obiettivo è favorire la funzione socializzante delle biblioteche affinché, oltre allo studio e ricerca, valorizzino il confronto e l’inclusione tra pari e l’approfondimento e la condivisione interculturale;

- “Orientare e supportare”, il cui obiettivo è valorizzare la funzione di relazione interpersonale delle segreterie e degli sportelli di informazione dell’ateneo per trasformare i consueti canali amministrativi in occasioni utili per acquisire informazioni, supporto, stimoli e opportunità per il proprio percorso di apprendimento e di vita.

Il Servizio Civile Universale, è un'opportunità di crescita e formazione per i giovani, che hanno la possibilità di entrare in contatto con il dinamismo e la multiculturalità che da sempre costituiscono l’anima dell'Ateneo.

Agli operatori volontari sarà riconosciuto un contributo mensile pari a € 519,47 euro per tutta la durata del progetto, pari a 12 mesi. L'inizio delle attività è previsto entro il mese di settembre.

È possibile inviare la propria candidatura esclusivamente attraverso la piattaforma DOL online all'indirizzo:

https://domandaonline.serviziocivile.it.

Possono partecipare i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni).

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina web dedicata sul sito di Ateneo

https://www.unistrasi.it/1/559/2867/Servizio_Civile_Universale.htm o scrivere a serviziocivile@unistrasi.it

Fonte: Università per Stranieri di Siena