Servizio civile universale, tre posti disponibili in Comune a Vinci

È attivo un bando per la selezione di operatori volontari da impiegare nel progetto “Interazioni per l’inclusione sociale 2026”, afferente al Servizio civile universale.
Nel Comune di Vinci, la selezione è destinata alla scelta di tre figure per altrettanti posti disponibili: uno da assegnare alla sede di Palazzina Uzielli, uno da destinare all’ufficio protocollo-urp-anagrafe in Via Fucini e uno per la sede distaccata dei servizi demografici di Via Battisti a Spicchio-Sovigliana.
I progetti avranno la durata di dodici mesi, con un orario settimanale di servizio pari a 25 ore distribuite su cinque giorni.
Gli operatori selezionati riceveranno un assegno mensile di rimborso pari a 519,47 euro.
È previsto inoltre un periodo di formazione di 42 ore, che precede il periodo di servizio.
La scadenza del bando è fissata per le 14.00 di mercoledì 8 aprile 2026.
Per tutte le informazioni, è necessario contattare l’ASC - Arci Servizio Civile di Empoli (che promuove il progetto) scrivendo a empoli@ascmail.it o chiamando lo 05711656543 in orario 9-13 dal lunedì al venerdì.
Il bando è consultabile sul sito dell’ASC aps al link https://www.arciserviziocivile.it/dettagli-progetto/PTXSU0002025012563NMTX?p=37874&asc=53.
Fonte: Comune di Vinci
