Sicurezza, legalità ed accoglienza, attivo da aprile il servizio di Polizia Turistica

La Giunta Comunale ha approvato un atto di indirizzo per l’attivazione del servizio di Polizia Turistica per il periodo aprile-ottobre 2026. Il servizio sarà operativo nelle aree di Piazza del Duomo e Piazza Manin, con possibilità di estensione alle zone limitrofe di Piazza dell’Arcivescovado, Via Roma e Via Santa Maria, cuore del percorso turistico monumentale cittadino che comprende la Torre di Pisa e Piazza del Duomo.

«L’attivazione della Polizia Turistica per la stagione 2026 - dichiara l’assessore alla sicurezza e alla Polizia Municipale, Giovanna Bonanno - rappresenta un investimento concreto dell’Amministrazione comunale per assicurare sicurezza, legalità e accoglienza. Pisa è una città a forte vocazione turistica e con questa iniziativa vogliamo garantire un presidio qualificato, capace di rafforzare la sicurezza e la tutela dei tanti residenti e turisti che ogni giorno frequentano la nostra stupenda Piazza dei Miracoli e le aree limitrofe. Il servizio di Polizia Turistica consentirà di prevenire fenomeni di illegalità e di offrire un supporto immediato ed efficace a cittadini e turisti grazie alla possibilità di presentare direttamente sul posto denunce per furti o smarrimento di documenti e oggetti. Si tratta di un progetto che siamo stati tra i primi in Italia a sperimentare, già nel 2022 e nel 2023, con risultati molto positivi, anche grazie a specifici percorsi di formazione linguistica e relazionale rivolti agli operatori della Polizia Municipale. Con questa scelta confermiamo la volontà di investire su professionalità, prossimità e presenza sul territorio, per rendere Pisa una città sempre più sicura e accogliente».

La Polizia turistica avrà compiti specifici di prevenzione, controllo e assistenza, tra cui: prevenzione e repressione dell’abusivismo commerciale; controllo delle guide e degli accompagnatori turistici nel rispetto della normativa vigente; prevenzione e contrasto alle truffe, con particolare attenzione ai turisti più anziani e alle persone più vulnerabili; ricezione di denunce di furto e smarrimento di documenti e oggetti; ricezione di segnalazioni, richieste di assistenza dei turisti in difficoltà e rilascio di informazioni ed indicazioni; prevenzione e contrasto di reati quali spaccio di stupefacenti, commercio di prodotti con marchi falsi o alterati e reati predatori. Il personale sarà individuato tra gli operatori della Polizia Locale dotati di adeguate competenze, anche linguistiche e relazionali, per garantire un servizio di prossimità efficace e riconoscibile

