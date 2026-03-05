Lo Studio Commerciale Schimmenti incontra gli studenti dell'Istituto Checchi di Fucecchio

Anche quest'anno lo Studio Commerciale Schimmenti rinnova il proprio impegno verso i giovani del territorio con un nuovo incontro dedicato all'orientamento e alla conoscenza del mondo dell'impresa.

L’iniziativa vedrà protagonista il Dott. Francesco Schimmenti, fondatore dello Studio Commerciale Schimmenti, che giovedì 12 marzo incontrerà le classi quarte dell'Istituto Checchi di Fucecchio per un momento di confronto sul futuro professionale, sulle dinamiche del mondo economico e sulle opportunità che attendono i ragazzi dopo il percorso scolastico.

Il progetto è coordinato dal Prof. Mario Vaccaro, che ha promosso l’iniziativa con l'obiettivo di avvicinare gli studenti alla realtà delle imprese e offrire loro strumenti concreti per orientarsi nelle scelte future.

Un dialogo tra scuola e impresa

Durante l’incontro, il Dott. Schimmenti condividerà con gli studenti la propria esperienza professionale, raccontando il percorso che lo ha portato a fondare e sviluppare lo Studio e spiegando quali competenze risultano oggi sempre più centrali nel mercato del lavoro.

Sarà anche un'occasione per parlare di imprenditorialità, responsabilità e visione, elementi fondamentali per affrontare un mondo professionale in continua evoluzione.

Lo Studio Schimmenti, profondamente legato al territorio, crede fortemente nel valore delle nuove generazioni e nel ruolo che scuola e imprese possono avere insieme nel costruire opportunità concrete per i giovani.

L'obiettivo dell’incontro non è soltanto raccontare il lavoro del professionista o il funzionamento delle imprese, ma soprattutto trasmettere ai ragazzi fiducia nelle proprie capacità e stimolarli a guardare al futuro con curiosità e ambizione.

Perché dietro ogni scelta di studio o di lavoro c’è sempre una storia che deve ancora essere scritta. E il primo passo per costruirla è avere il coraggio di immaginare il proprio futuro.

Fonte: Ufficio stampa

