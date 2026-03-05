Una gita per scoprire la rigenerazione dei rifiuti: studenti di Vinci con gli assessori al biodigestore di Montespertoli

Capire come funziona il percorso che dai rifiuti porta al biometano, attraverso la produzione di biogas. È quanto hanno potuto apprezzare gli studenti della scuola media 'Nencioni' durante una visita guidata al biodigestore del Polo impiantistico di Casa Sartori a Montespertoli.

I ragazzi sono stati accompagnati da Giulio Vezzosi, assessore all'ambiente del Comune di Empoli, e Francesco Marzocchini, collega in giunta e assessore all'istruzione.

La presenza degli assessori ha sottolineato come per l’amministrazione comunale siano fondamentali progetti come questo nelle scuole del territorio, per educare i ragazzi al rispetto dell’ambiente e ad avere la consapevolezza che è necessario produrre meno rifiuti. Conoscere il ciclo che fanno i rifiuti è fondamentale ed è importante conoscere anche l’importanza di impianti di recupero di rifiuti come quello di Montespertoli.

La visita di istruzione, avvenuta lo scorso 25 febbraio, ha fatto seguito agli incontri organizzati da Alia Multiutility nelle classi per far conoscere ai ragazzi il percorso che fanno i rifiuti e sensibilizzarli sull’importanza di una corretta raccolta differenziata, nonché il funzionamento dell'impianto inaugurato nel 2024 e che ha permesso al polo di Montespertoli di entrare fra i primi cinque in Italia nel trattamento integrato anaerobico-aerobico dei rifiuti organici e di essere considerato come il più importante del suo genere nel Centro Italia.

Fonte: Comune di Vinci

Notizie correlate