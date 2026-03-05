Nuovi dipendenti all'Unione dei Comuni: il saluto del presidente e del sindaco delegato al Personale

Anche l'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa si rafforza nel suo organigramma per assolvere al meglio le sue funzioni per la comunità di tutti gli 11 Comuni membri. Martedì 3 marzo 2026 il presidente dell'Unione e sindaco di Montespertoli, assieme al sindaco di Empoli delegato per l'Unione alle Politiche del Personale, hanno voluto salutare i nuovi dipendenti e avere un breve momento di confronto.

I DIPENDENTI

I nuovi assunti sono Emilia Lazzeri per l'Ufficio Personale, Luca Fiaschi per l'Ufficio Ced e Alessio Falaschi per la Ragioneria. Mentre invece Serena Verdiani, Antonella Di Grazia, Maurizia Ferrara (al Servizio Sociale) e Gianpaolo Silvestro (all'Ufficio Statistica) erano già in forze all'Unione dei Comuni ma adesso sono in organico con progressioni verticali o riconoscimento di nuovi incarichi.

LE DICHIARAZIONI

Il presidente dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa ha sottolineato come l’ingresso di nuove professionalità, insieme alla valorizzazione di percorsi di crescita interna, rappresenti un passaggio significativo per il rafforzamento dell’ente. Il presidente ha evidenziato in particolare il ruolo strategico del potenziamento dei servizi trasversali – tra cui personale, CED e ragioneria – fondamentali per strutturare ulteriormente l’Unione e renderla più solida ed efficiente nella gestione delle funzioni associate. Allo stesso tempo, le progressioni e i nuovi incarichi nell’area sociale e statistica vanno nella direzione di consolidare competenze già presenti, rafforzando ambiti centrali per il territorio. Si tratta, ha concluso, di un investimento importante sull’organizzazione e sulle persone, che contribuisce a costruire un’Unione sempre più capace di rispondere in modo integrato ai bisogni dei Comuni e dei cittadini.

Il sindaco delegato ha ringraziato le dipendenti e i dipendenti che da luglio 2024 a oggi sono entrati a potenziare la struttura, oltre a coloro che hanno accettato incarichi e responsabilità maggiori. L'istituzione riesce a farsi carico dei bisogni della cittadinanza se ha alle spalle una macchina rodata, con delle persone che riescono a farla funzionare al pieno delle sue capacità. Sin dal nostro insediamento nella giunta dell'Unione abbiamo portato avanti il percorso organizzativo che oggi riesce a essere concretizzato. Le funzioni principali associate come sociale, protezione civile e polizia municipale hanno bisogno di uffici trasversali che ne garantiscano il funzionamento. Abbiamo voluto dare un segnale forte di continuità a sostegno dell'Unione, delle sue capacità e delle soluzioni che riesce a dare, includendo i territori più piccoli e periferici. È proprio il caso di dire che l'Unione fa la forza dei territori.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

