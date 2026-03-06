8 marzo, Santa Croce Sull’Arno premia 6 donne impegnate nel volontariato

In occasione della Giornata internazionale della Donna, che si celebra domenica prossima, il sindaco di Santa Croce Sull’Arno Roberto Giannoni ha incontrato alcune volontarie delle associazioni presenti sul territorio in rappresentanza di tutte le donne impegnate ogni giorno per la comunità: donne che ogni giorno mettono a disposizione della comunità il proprio tempo, la propria professionalità e la propria sensibilità, donne che rappresentano il volontariato. Donne che, spesso lontano dai riflettori, non si tirano mai indietro.

“In occasione dell’8 marzo – ha spiegato il Giannoni - molte amministrazioni scelgono di premiare alcune di queste donne per meriti particolari. È un gesto bello e importante, ma il mio pensiero vuole andare a tutte. Perché dietro ogni percorso ci sono impegno, sacrifici, responsabilità, difficoltà superate o affrontate in silenzio. E non sempre il valore di una persona coincide con un riconoscimento pubblico”.

“La Festa della Donna nasce per ricordarci proprio questo – continua Giannoni -: il valore dell’uguaglianza, del rispetto e delle opportunità. Per questo oggi il nostro ringraziamento va a tutte le donne che lavorano e si impegnano ogni giorno per la comunità: a quelle che vediamo e a quelle che spesso restano dietro le quinte. Non un premio per alcune – ha concluso il primo cittadino -, ma quindi un gesto di gratitudine per tutte. Perché il merito non è solo quello che si premia, ma anche quello che ogni giorno, con discrezione, tiene in piedi una comunità”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa