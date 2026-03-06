8 marzo: un questionario per scegliere nuove intitolazioni al femminile a Montespertoli

Attualità Montespertoli
Nel segno di Tina Anselmi, un percorso di memoria civile che guarda alle donne protagoniste della Repubblica e del territorio

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune di Montespertoli promuove un questionario pubblico rivolto alla cittadinanza con l’obiettivo di raccogliere proposte e preferenze per nuove intitolazioni di luoghi e spazi del territorio.

Il questionario, compilabile in forma anonima, è disponibile sul sito dell'ente a partire da domenica 8 marzo, rappresenta uno strumento di partecipazione diretta per costruire una toponomastica sempre più condivisa e capace di valorizzare figure femminili significative nella storia, nella cultura e nella società.

L’assessora all’inclusione e alle pari opportunità, Ottavia Viti, richiama il valore dell’8 marzo come occasione per riaffermare una responsabilità pubblica nel contrastare le disuguaglianze ancora presenti, sottolineando come anche le scelte simboliche, come le intitolazioni, contribuiscano a definire chi viene riconosciuto nello spazio collettivo. Evidenzia quindi la necessità di riequilibrare una toponomastica storicamente segnata da una forte disparità di genere, promuovendo un percorso consapevole che restituisca visibilità al ruolo delle donne nella costruzione della società e della democrazia.

Il percorso si inserisce in un lavoro già avviato dall’amministrazione comunale sul tema delle intitolazioni al femminile. Sul territorio sono già presenti dedicazioni come il Parco MontessoriVia Santa Caterina, una piazza intitolata a Maria e Angela Fresuvie dedicate a Suor Niccolina Anselmi e Nunziatina, e il Largo Laura Rossi, recentemente inaugurato insieme alla nuova Casa di Comunità.

A queste si aggiungeranno nuove intitolazioni già previste: il futuro polo 0-11 sarà dedicato a Margherita Hack e ad Angela e Maria Fresu, il nuovo edificio di edilizia residenziale pubblica a Lucignano sarà intitolato a Tina Anselmi e il belvedere di Poggio Galli sarà dedicato a Nilde Iotti.

Le ulteriori intitolazioni che emergeranno dal questionario troveranno spazio negli arredi urbani, a partire dalle panchine nelle piazze e nei luoghi pubblici, con l’obiettivo di diffondere in modo capillare la memoria e il riconoscimento del contributo femminile alla vita collettiva. L’amministrazione comunale intende inoltre dare continuità a questo percorso, con l’obiettivo di promuovere ogni anno nuove intitolazioni, rafforzando il legame tra memoria, identità e partecipazione della comunità.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

