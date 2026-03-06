A Empoli la teca con i resti dell'auto di scorta di Giovanni Falcone

Un invito simbolico verso il Consiglio comunale e di conseguenza a tutta la cittadinanza di Empoli, e non solo, a partecipare all'importante giornata del 18 marzo per l'arrivo in piazza Farinata degli Uberti della teca della Quarto Savona 15, l'auto della scorta del giudice Falcone che venne distrutta in un attentato mafioso a Capaci il 23 maggio 1992. A farlo è stato Pierluciano Mennonna, presidente dell'associazione Donatorinati Toscana, nel Consiglio comunale di ieri, giovedì 5 marzo 2026, a Empoli. Mennonna è stato invitato a parlare su invito della presidente del Consiglio comunale di Empoli, con l'organizzazione dell'evento seguita dall'assessora alla Legalità.

"Nella giornata del 18 marzo si unisce il simbolo della lotta alla mafia con quello alla solidarietà - ha raccontato Mennonna -. L'associazione che ho l'onore di presiedere è nata nel 2003 e unisce i donatori della Polizia di Stato con i Vigili del Fuoco. Lavoriamo in collaborazione con l'associazione Quarto Savona 15 che proprio grazie a un imprenditore toscano ha permesso di radunare i resti dell'auto della scorta del giudice Giovanni Falcone dopo l'esplosione a Capaci. Nella strage di Capaci morirono Falcone, la moglie Francesca Morvillo e la scorta composta da Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il progetto Dal sangue versato al sangue donato porta quell'evento terribile alla solidarietà dei donatori di sangue. I centri trasfusionali sono spesso in carenza e questo porta anche alle difficoltà nelle sale operatorie. Il messaggio di legalità e solidarietà vuole includere chi c'era in quegli anni e chi non ha vissuto quel periodo per riconoscere i valori della lotta alla mafia. All'evento del 18 marzo hanno aderito le massime autorità, dalla prefettura alla questura di Firenze, fino alle forze dell'ordine a livello regionale e provinciale. Nell'evento riservato alle scuole superiori sarà presente Tina Montinaro, moglie del caposcorta scomparso nell'attentato Antonio Montinaro, e sarà un'emozione forte. Montinaro parlerà anche in un incontro con i bambini e le bambine delle scuole elementari. Rinnovo l'invito a questo grande evento".

IL PROGRAMMA - Il disvelamento della teca sarà a partire dalle 9.30 in piazza Farinata degli Uberti alla presenza del sindaco e delle autorità. La cittadinanza è invitata.

L'evento sarà preceduto dalla donazione di sangue all'ospedale San Giuseppe da parte dei rappresentanti delle forze dell'ordine che hanno aderito all'appello di DonatoriNati.

Claudio Saltari, e di Tina Montinaro, fondatrice dell'associazione Quarto Savona Quindici, moglie del citato agente Antonio Montinaro, caposcorta di Falcone. Ad avvalorare l'iniziativa,la presenza del presidente dell'associazione DonatoriNati,e di, fondatrice dell'associazione Quarto Savona Quindici, moglie del citato agente Antonio Montinaro, caposcorta di Falcone. Sarà lei a dialogare, in un incontro riservato alle scuole, con le classi IV e V degli istituti secondari di II grado aderenti all'iniziativa, oltre 400 tra studentesse e studenti, che si riuniranno al Cinema Teatro Excelsior.

Gli istituti aderenti sono: 'Virgilio', 'Pontormo', 'Ferraris-Brunelleschi' e 'Santissima Annunziata'. A coordinare l'evento Elisa Capobianco, caposervizio de La Nazione Empoli.

A partecipare, per il Comune, il sindaco di Empoli, l'assessora con delega alla Legalità, oltre alle autorità civili, militari e religiose.

La teca rimarrà visibile alla cittadinanza fino alle 17 del 18 marzo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate