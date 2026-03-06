A Montespertoli l'incontro di FdI per il SI al Referendum sulla Giustizia

Ieri sera, 5 Marzo 2026, si è tenuto a Montespertoli, presso il centro culturale “Le Corti”, l'incontro 'LE RAGIONI DEL SI' organizzato da Fratelli d'Italia Montespertoli, con l'obiettivo di fornire ai cittadini le informazioni necessarie per affrontare in modo consapevole il quesito referendario sul quale saranno chiamati a dare una risposta nei giorni 22 e 23 marzo 2026.

L'evento è stato moderato da Mara Cutrini, responsabile di FDI MONTESPERTOLI, ed ha ricevuto il plauso di tutti i numerosi presenti, soprattutto grazie alla competenza degli ospiti relatori: oltre a Claudio Gemelli, consigliere regionale per Fratelli d’Italia, sono intervenuti l’Avvocato Lorenzo Zilletti, penalista del foro di Firenze, e il giudice Giacomo Rocchi, presidente di sezione della suprema corte di Cassazione e tra i fondatori del comitato 'SIRiforma'.

La dottoressa Mara Cutrini si ritiene molto soddisfatta per la riuscita della serata e ci tiene a sottolineare come la serietà, la competenza e la chiarezza con cui sono stati affrontati i vari temi, abbiano segnato positivamente l'andamento della serata, nonostante l'argomento si presentasse di non facile approccio: "E' stata un'occasione davvero preziosa per i cittadini di Montespertoli, che hanno potuto confrontarsi con un tema importantissimo, come quello della giustizia, apparentemente distante dalla quotidianità di ognuno di noi, ma in realtà molto più presente di quanto uno non creda. Mi auguro davvero che questa sia stata una buona occasione per chiarire dubbi, sciogliere riserve e consolidare nell'elettorato la consapevolezza di quanto sia importante andare a votare e votare SI’".

Mara Cutrini responsabile FDI Montespertoli

