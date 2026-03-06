Allarme antincendio all'istituto nautico di Viareggio, la causa uno sversamento d'olio

Cronaca Viareggio
Uno sversamento di olio in un laboratorio ha prodotto acri vapori, l'istituto chiuso fino a lunedì

Nessun principio di incendio né fiamme visibili, ma vapori intensi nonché un forte odore che hanno fatto scattare il sistema di allarme installato dalla Provincia di Lucca nei locali dell'istituto Nautico Artiglioin via dei Pescatori a Viareggio.

La scuola superiore del rione Darsena oggi (venerdì 6 marzo) è rimasta chiusa sia per precauzione, sia per consentire gli interventi necessari ad arieggiare i locali e a ristabilire la salubrità degli ambienti che torneranno ad ospitare professori e studenti da lunedì 9 marzo (la scuola il sabato è chiusa – ndr).

L'allarme è scattato verso le 20 di ieri sera, giovedì 5 marzo, allertando i tecnici provinciali che sono tempestivamente intervenuti insieme con i custodi della scuola e con una squadra di Vigili del  Fuoco, mentre i tecnici dell'ente di Palazzo Ducale hanno provveduto ad avvertire la dirigente scolastica dell'Artiglio.

Per fortuna, dopo aver scandagliato ogni aula, corridoi, laboratori e alcune controsoffittature, non sono emersi principi di incendio.

In un laboratorio, invece, è stato trovato dell'olio sversato da una piccola cisterna che serve per il funzionamento di uno specifico macchinario.

Ancora da appurare le cause che hanno portato alla fuoriuscita dell'olio che, oltre a sporcare il pavimento, aveva alimentato gli intensi e acri vapori che hanno fatto scattare il sistema di allarme. Nessuna persona è stata coinvolta nell'accaduto.

La verifica dei locali scolastici ha portato i Vigili del Fuoco alla stesura di un verbale in cui si indica la chiusura della scuola per motivi di sicurezza e per dare il tempo di ripristinare le condizioni di abitabilità e frequentazione degli stessi.

