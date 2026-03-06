'Armonie di parole e note': due nuovi appuntamenti a San Miniato con la grande lirica e l’operetta

Dopo il successo degli appuntamenti realizzati nel 2025, torna nel 2026 la rassegna “Armonie di parole e note”, il ciclo di eventi dedicato al teatro e alla lirica promosso dal Comune di San Miniato con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana, per la direzione artistica di Alessandro Licostini. l progetto prosegue il percorso avviato lo scorso anno con due nuovi appuntamenti pensati per valorizzare la grande tradizione musicale e portare sul territorio artisti di alto livello, offrendo al pubblico momenti di spettacolo e cultura accessibili a tutti.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 27 marzo 2026 alle 21.15 alla Casa Concia di Ponte a Egola, con il “Gala Lirico”, che vedrà protagonisti il soprano Maila Fulignati e il baritono Pedro Carrillo, accompagnati al pianoforte da Simone Faraoni. Un concerto dedicato alle arie più celebri del repertorio operistico, capace di avvicinare il pubblico alla grande tradizione lirica italiana ed europea.

La rassegna proseguirà sabato 11 aprile 2026 alle 21.15 all’Auditorium “San Martino” di San Miniato con il “Gala d’Operetta”, uno spettacolo brillante e coinvolgente con il soprano Vittoria Licostini e il tenore Francesco Marchetti, insieme all’Ensemble Tertulia. L’ensemble è composto da Alessandro Licostini, Claudio Rossetti e Costanza Licostini ai clarinetti e Caterina Matteoli al clarinetto basso. La direzione artistica è affidata ad Alessandro Licostini.

L’iniziativa si inserisce nel percorso culturale che il Comune di San Miniato sta portando avanti per diffondere la musica colta e il teatro musicale, con eventi capaci di coinvolgere pubblici diversi e valorizzare spazi culturali del territorio.

«Questa rassegna rappresenta un esempio concreto di come la cultura possa essere un’occasione di incontro e di crescita per tutta la comunità – dichiara l’assessore alla cultura Matteo Squicciarini –. Dopo i primi appuntamenti dello scorso anno abbiamo voluto dare continuità a questo progetto, proponendo nuovi concerti che portano a San Miniato interpreti di grande qualità. La lirica e l’operetta fanno parte della nostra tradizione culturale e iniziative come questa permettono di avvicinare il pubblico a questi generi in modo accessibile e coinvolgente. Il sostegno del Consiglio Regionale della Toscana è stato fondamentale per rendere possibile questo percorso – conclude Squicciarini –. Il nostro obiettivo è continuare a investire nella proposta culturale del territorio, offrendo occasioni di spettacolo di livello e valorizzando luoghi significativi della nostra città».



L’ingresso agli spettacoli è libero, con prenotazione consigliata (tel. 0571 406710 - prestito@comune.san-miniato.pi.it).

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

