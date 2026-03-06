Auto si capovolge dopo lo scontro all’incrocio: tre feriti a Calcinaia

Incidente stradale nella tarda serata di ieri a Calcinaia, dove due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Tosco Romagnola Ovest e via Mazzei. Nell’impatto uno dei veicoli si è capovolto sulla carreggiata.

L’allarme è scattato alle 23.38 e sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Pisa. Nel sinistro sono rimaste ferite tre persone, che sono state assistite dal personale sanitario del 118.

I vigili del fuoco hanno collaborato con i soccorritori durante le operazioni di assistenza ai feriti e hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area interessata dall’incidente.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro.