Autofficina abusiva scoperta a Follonica, sequestri e denuncia

Un’autofficina e carrozzeria abusiva è stata scoperta e sequestrata dalla Guardia di finanza di Follonica. L’attività, priva di qualsiasi autorizzazione e sconosciuta al fisco, operava senza le necessarie registrazioni.

All’interno del locale i militari hanno trovato numerose attrezzature professionali, tra cui un ponte sollevatore, banchi da lavoro e utensili specifici per la riparazione di veicoli, elementi che farebbero ritenere un’attività strutturata e svolta in modo continuativo.

Durante i controlli sono stati inoltre individuati due lavoratori impiegati in nero e un’auto rubata in fase di riparazione. Sequestrati anche oltre 500 chilogrammi di rifiuti speciali e pericolosi, tra oli esausti e vernici, stoccati senza le dovute misure di sicurezza.

Il responsabile è stato denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti, emissioni in atmosfera non autorizzate e ricettazione. Sono state inoltre contestate sanzioni per l’omessa iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio e per la mancata segnalazione di inizio attività al Comune.