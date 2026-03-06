Consiglio comunale Empoli, il risultato delle votazioni

Il Consiglio comunale di Empoli si è tenuto mercoledì 5 marzo 2026, nella sala consiliare al primo piano del palazzo comunale di via Giuseppe del Papa, 41. La seduta, come di consueto, può essere rivista sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Ecco i risultati delle votazioni dei punti all'ordine del giorno:

9 Piano Operativo Comunale – approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni/contributi pervenuti, a seguito della riadozione di alcune previsioni, avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 18.09.2025. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, astenuti M5S, Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Empoli del Fare, contrari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli

11 Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli per il conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, l’esposizione della bandiera palestinese e ulteriori iniziative di sostegno al popolo palestinese. Il punto è stato approvato con emendamento con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, M5S, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, contrari Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Empoli del Fare

12 Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle e per l'attivazione del servizio pre e dopo scuola nel Comune di Empoli, di una indagine conoscitiva tra le famiglie e per la promozione della parità di genere. Il punto è stato respinto con i voti favorevoli di Fratelli d'Italia, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, Centrodestra per Empoli, M5S, contrari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS

