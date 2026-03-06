Dalla Val D’Elsa l'appello dei Civici contro i disagi della SR 429

Nei giorni scorsi il tratto di Strada Regionale 429 Certaldo – Poggibonsi è stato interessato da interventi urgenti per la riparazione di alcuni tratti dissestati tra la rotatoria di Vico D’elsa e la rotatoria di Badia a Elmi. I lavori, come si legge nella determina firmata del Dirigente Massimo Betti, consistevano nella fresatura di alcuni tratti di asfalto ammalorato, il rimpasto con legante cementizio e la successiva posa e rullatura per coprire le buche.

Un intervento giudicato atipico dai Civici di Piu Certaldo: “l’ intervento andava completato con la stesura di un tappeto d’usura posato a caldo, grave negligenza della Provincia di Siena”.

All’indomani dei lavori gli automobilisti hanno subito segnalato che il nuovo manto tenderebbe a sgretolarsi sotto il peso dei mezzi pesanti, con la grave conseguenza che piccoli detriti vengano proiettati contro le auto in transito.

Pro Barberino Tavarnelle punta il dito contro le responsabilità sia in fase di programmazione (Regione) che in fase di esecuzione (Provincia di Siena) per un’opera che sin da subito ha mostrato gravi problemi di tenuta del manto stradale.

Vivi Poggibonsi, sottolinea che in sede di discussione degli atti di programmazione ha più volte segnalato la necessità di interventi urgenti sulla 429 considerando l’importanza che la strada riveste come asse strategico per lo sviluppo di tutto il territorio ed in particolare per le aree industriali di Barberino Tavarnelle e Poggibonsi.

Ai disagi attuali, si somma l’incertezza per i lavori di rifacimento previsti a giugno; un intervento che sulla carta gode di uno stanziamento di 1,5 milioni di euro, risorse che tuttavia potrebbero essere drenate per interventi ricompresi nel medesimo capitolo di spesa per altri interventi urgenti nei comuni senesi.

L’ intervento, che a detta della Presidente Agnese Carletti doveva rappresenta un primo passo concreto per migliorare la percorribilità di una strada fondamentale per la Valdelsa e per tutto il territorio provinciale, si sta invece rivelando un importante fonte di disagio con gravi ripercussioni sulla viabilità e sulla sicurezza degli automobilisti.

Nel silenzio assordante delle autorità interessate, non ci resta che rivolgere un appello all’Ufficio del Portavoce dell'Opposizione in Regione – scrivono i Civici – la programmazione degli interventi è subordinata allo stanziamento di risorse, ma anche ad una seria concertazione tra stakeholder, la sovrapposizione dei lavori con altri interventi di viabilità (tra cui lavori del raddoppio ferroviario) rischia di aggravare la già delicata condizione della viabilità in Val D’Elsa.

Claudio Lucii - Lista Civica “Vivi Poggibonsi” Francesco Serchi - Lista Civica “Pro Barberino Tavarnelle” Ridi Andrea – Lista Civica “Piu Certaldo”

Notizie correlate